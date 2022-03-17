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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! O isimlerle bir araya geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! O isimlerle bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski yol arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk toplantıyı pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantıya Bülent Arınç da katılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 16:58:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! O isimlerle bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye emeği geçen eski yol arkadaşlarıyla buluşuyor. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili eski siyasetçilerle bir araya geleceği iddiasını doğruladı. Toplantının 21 Mart Pazartesi günü yapılacağını belirten Arınç; "Ben de davet edildim, kısmet olursa gideceğim" dedi.

Eski arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi önceki gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dediği ve harekete geçtiğini duyurmuştu. Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç söz konusu iddiayı doğruladı.

Genel Sekreterimiz aradı, davet etti

Kendisine davet geldiğini belirten Bülent Arınç, "Evet davet geldi... Genel sekreterimiz aradı pazartesi günü 18.30'da davet etti. Kısmet olursa gideceğim" bilgisini verdi.

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