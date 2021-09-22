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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 01:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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