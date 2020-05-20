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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Kadir Suresi'nin 3. Ayeti'nin bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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