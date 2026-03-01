  • İSTANBUL
Gündem Hamaney suikastı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Hamaney suikastı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik alçak saldırıları ve sonrasında başlayan misilleme bombardımanları üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Hamaney'in ölümü sonrası bölgede tırmanan gerilim ve Türkiye'nin diplomatik temasları ele alındı.

Ortadoğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı ve Dini Lider Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıların ardından, bölgedeki diplomatik trafik hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın eşiğindeki bölgede sükuneti ve son durumu değerlendirmek üzere İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Ortadoğu'yu sarsan askeri harekatın ardından Türkiye, bölgedeki yangının büyümemesi için devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede, ABD-İsrail "şer ittifakının" saldırıları sonucu oluşan tabloyu değerlendirdi. İran’ın, Hamaney suikastına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini ve İsrail hedeflerini füze yağmuruna tuttuğu bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş ve önerileri iletildi. 200’den fazla kişinin can verdiği saldırılar sonrası İran'ın yeni askeri ve siyasi stratejisi görüşmenin ana gündem maddesini oluşturdu.

