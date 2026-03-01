Hamaney suikastı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Ortadoğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik başlattığı ve Dini Lider Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıların ardından, bölgedeki diplomatik trafik hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın eşiğindeki bölgede sükuneti ve son durumu değerlendirmek üzere İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ortadoğu'yu sarsan askeri harekatın ardından Türkiye, bölgedeki yangının büyümemesi için devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede, ABD-İsrail "şer ittifakının" saldırıları sonucu oluşan tabloyu değerlendirdi. İran’ın, Hamaney suikastına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini ve İsrail hedeflerini füze yağmuruna tuttuğu bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş ve önerileri iletildi. 200’den fazla kişinin can verdiği saldırılar sonrası İran'ın yeni askeri ve siyasi stratejisi görüşmenin ana gündem maddesini oluşturdu.