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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı

Erdoğan, Hicri yeni yılını kutladığı mesajında "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni yılın insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 08:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi.

 

 

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