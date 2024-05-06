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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

Yeniakit Publisher
2024-05-06 14:44:00 - 2024-05-06 14:46:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki vakıf haftamızı 201 vakıf eserinin toplu açılışı ile idrak ediyoruz. vakıf kültür varlıklarımız ülkemize hayırlı olsun.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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