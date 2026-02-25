Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kâbe’de hacılar 'hu' der" ilahisinde tüm Türkiye buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Radyo ve TV kanalları ile diğer iletişim vasıtaları üzerinden toplantımızı takip eden herkese buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Dün gece üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir'de görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotumuz şehit oldu. Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehit pilotumuzun mekanı inşallah cennet olsun. Uçak kazası ile ilgili incelemeler başlatıldı.

AK Parti Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sizlerin Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizleri Ramazan'a ulaştıran Allah'a sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz. Bugünler hepimiz için büyük bir fırsattır. Tüm İslam aleminin bundan istifade etmesi en büyük dileğimiz, en büyük temennimizdir.

Bu Ramazan'da da aklımız Filistinli kardeşlerimizde.

"BU FOTOĞRAF GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR"

Bu Ramazan'da da aklımız Filistinli kardeşlerimizde. Öte yandan ülkemizde çocuklarımız camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. Kabe'de hacılar "Hû" der Allah. Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline dolaştıran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.

Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum.

Bu sene ikincisini tertiplediğimiz Külliye'de Ramazan etkinliklerimize Ankaralı kardeşlerimiz yoğun ilgi duyuyor. AK Parti teşkilatları bu sene de kimsesizleri gözetiyor olmasından gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

"RAMAZAN ETKİNLİKLERİ HUKUKİDİR"

Okullardaki Ramazan etkinlikleri hukukidir. Hangi görüşten olursa olsun milletimiz okullarda Ramazan etkinlikleri genelgesini olumlu karşılamıştır. Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir. Bunlar noel ve cadılar bayramı süslemelerinden rahatsız olmazlar.. Bunlar laiklik kavramının arkasına saklanarak, bu millete nasıl zulm ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl çabaladıklarını iyi biliyoruz.

Ayrıntılar gelecek…