Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan #ErdoğanınYanındayız etiketine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter’da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

#ErdoğanınYanındayız etiketi gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, #ErdoğanınYanındayız etiketi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter’da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi.

Erdoğan'dan 'güçlü Türkiye' mesajı

Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

1 milyonu geçti

Erdoğan'a Twitter'dan başlatılan destek kampanyası 1 milyonu geçti.