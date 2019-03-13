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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Onunla asla aynı masaya oturmam

5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Onunla asla aynı masaya oturmam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek."

Maskeler düştü gerçek yüzler ortaya çıktı

'Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Filistin'de yaşananlar dostu düşmandan ayıran bir Furkan oldu. Maskeler düştü gerçek yüzler ortaya çıktı.

"Dünyayı iyilik değiştirecektir"

"Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır."

"Hani Avrupa Birliği ülkelerinde idam yasaktı? Sisi'nin davetine nasıl oluyor da icabet ediyorsunuz?"

"Netanyahu dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin"

"Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde gazeteciler cezaevindeymiş. Be Netanyahu sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin.

Camiye postallarla giren senin askerin, polisin değil mi? Bunu ne ile izah edeceksin? Bunun izahı olmaz. Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz.

"Hani AB ülkelerinde idam yasaktı?"

Aynı şekilde Mısır'da darbe mahkemelerinin kararlarıyla idam edilen gençlerin acısını yüreklerinde hissetmediler. Daha geçenlerde 9 genci idam ettiler. Ey Batı! Avrupa Birliği, hani AB ülkelerinde idam yasaktı. Siz Sisi'nin davetiyle nasıl oluyor da icabet ediyorsunuz. O da bir katliamın düzenleyicisi.

"Sisi'yle aynı masaya oturmam"

Samimi olsaydınız, gerçek demokrat olsaydınız böyle bir idam mekanizmasını çalıştıran davetine icab etmezdiniz. Beni Sisi'yle barıştırmak isteyen çok kişi var. Asla kabul etmiyorum, etmem de. Halkın yüzde 52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

İstanbul'da vahşice öldürülen Müslüman gazetecinin katli karşısında ses çıkardılar mı? Çıkarmadılar.

Suudi yönetimi bir defa katillerin o 15 kişi içerisinde olduğunu biliyor.

Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.

Dünyanın gözleri önünde gençler dar ağacına gönderiliyorsa bunun sebebi çıkarlarını ilkelerin önüne koyanlardır.

Mültecilere yardım

Yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli'ye kapımızı açmadık, aynı zamanda onları bağrımıza bastık. Şu ana kadar harcamamız 35 milyar doları aştı.

Bugün TİKA'mızla, AFAD'ımızla, Diyanet Vakfı'mızla dünyanın en sıkıntılı coğrafyalarında insani yardımları sürdürüyoruz.

Zalimin hasbı, mazlumun hamisi olmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:32
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Netanyahu
  5. Sisi

YORUM YAZ

  • Hadi ordanHadi ordan31 dk önce
    Libya isgal gucleri isgal ederken isgal guclerinin komuta merkezi ege ordu komtanligi idi akp iktidardi sim di kalmisin tiyatro yapiyon lib ya suriye irak i isgalinin tek siymis t tasronu akp dit

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