Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında, gazetecilerin sorularını cevaplıyor, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalalarından satır başları şöyle: Bugüne kadar hep eser ve hizmetlerimizde bir gayretin içindeyiz. Bir partinin bir adayın ayinesi 'iştir.' Kampanyaya bakılmaz. Eğer siz eser ve hizmetlerinizle halkın karşısında değilseniz, halkınız da size değer vermez.

Halkımız da bunları 20 yıldır eser olarak görüyor. Avrasya'yı görüyor, Marmaray'ı görüyor. Bunlar benim halkımın hayali olarak gördüğü şeyler değildir.Boğaz'ın altından tünel geçecek. Bunları bizimle yaşadı ve gördü. 3. köprü bize nasip oldu. Buna bile engel olmak istediler, gösteriler yaptılar. Bunlara kalsa, engellemek için ellerinden geleni yaparlar.

Türkiye Yüzyılı bir vizyon meselesdir. Biz bu vizyonla çok daha ileri adımlar atacağız. Varsın birileri masa başında kurgulanmış planlarla göz boyamaya çalışsın. Mesajımız net: 20 yıl boyunca fevkalede başarılara imza attık. Küresel bir güç olmaya hazırlandık. Türkiye Yüzyılı 20 yıldır yaptığımız yaptırımların vatandaşımıın ferafanını çok daha hızlı artacağı dönemdir. İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek.

Adnan Menderes 'yeter söz milletin' çıkışını tek partili döneme dair yapmıştır

Bunlarda utanma diye bir şey yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalışıyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Kendileri ile çelişiyorlar. Adnan Menderes 'yeter söz milletin' çıkışını tek partili döneme dair yapmıştır. Millet iradesine sahip çıkanlar bu sözü kullanma hakkına sahip olabilir. CHP değil. Millet iradesine sahip çıkan kimdir? AK Parti'dir, Cumhur İttifakıdır. Önce millet iradesine sahip olmayı öğrenin. Bunlar bir defa milli değil, gayri milli. Oraya pankartı asabilirsin. Milletim sana inanmaz. Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ipe götürdünüz. Batı bile bize aferin diyecek diyorlar. Batı'dan aferin alma peşindeler şimdi de.