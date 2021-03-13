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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya başlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:35:00 - 2021-03-13 13:42:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya başlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

 

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Yorumlar

hizipsavar

Allah c.c. rahmet eylesin senin gibi evlatları bu millete yetiştirdi.
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