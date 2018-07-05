Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.05 Temmuz 2018 Perşembe 01:31
AK Parti’nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ı dün ziyaret etti. Öte yandan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve “Cumhur İttifakı” içerisinde yer alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi de kabul etti.
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