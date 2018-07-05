Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

AK Parti’nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ı dün ziyaret etti. Öte yandan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve “Cumhur İttifakı” içerisinde yer alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi de kabul etti.