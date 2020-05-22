Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan açıklaması: Çıkıp bunu itiraf etsin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhaliflerin gazına gelerek yeni parti kuran eski Bakan Ali Babacan'ı isim vermeden eleştirdi.

"Eğer dürüstse, ahlâklıysa itiraf etmesi gerekir"

Erdoğan, "IMF Başkanına 'Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz.' dedim. Bunu şuan bir parti kurmuş zat da bilir. Bu görüşmeyi Davos'ta yaptık. 'Siz sadece gelirsiniz borç-alacak ilişkilerimizi incelersiniz, bize siyasi rol biçemezsiniz.' dedim. Eğer dürüstse, ahlâklıysa bunu kendisinin de itiraf etmesi gerekir. Ama onlar IMF'e böyle bir ifade kullanamazlar. Böyle bir duruş sergileyemezler. " ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaları:

"CHP'nin IMF sevdasının gerisinde ise Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet özlemi vardır. İktidara geldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borç vardı. Sevgili vatandaşlarım, bu bunu 2013 Mayıs'a kadar ödedik ve o defteri kapattık. IMF Başkanına 'Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz.' dedim. Bunu şuan bir parti kurmuş zat da bilir. Bu görüşmeyi Davos'ta yaptık. 'Siz sadece gelirsiniz borç-alacak ilişkilerimizi incelersiniz, bize siyasi rol biçemezsiniz.' dedim. Eğer dürüstse, ahlâklıysa bunu kendisinin de itiraf etmesi gerekir. Ama onlar IMF'e böyle bir ifade kullanamazlar. Böyle bir duruş sergileyemezler. Şuanda bile biz IMF ile irtibatlarımızı sürdürmemiz gerekiyor, borç almamız gerek diyorlar. IMF'nin bizden 5 milyar dolar istediğini kendisi çok iyi bilir. Biz güçlü olmasaydık onlar bizden bu borcu istemezdi. Ben kendisine 'Verin, bizden bugün borç alan yarın bizden talimat alır.' dedim. Yalan konuşmazlarsa bunu itiraf ederler. Ama edemezler."