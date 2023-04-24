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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan kabulünde sürpriz telefon
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan kabulünde sürpriz telefon

Yeniakit Publisher
2023-04-24 09:48:00 - 2023-04-24 09:49:01

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kabul ettiği çocuklardan birinin annesiyle telefonda görüntülü görüşmesini paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından "samimiyet" ifadesiyle paylaştığı görüşmede Erdoğan, Yağmur isimli öğrencinin annesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Annesine, Yağmur'un derslerini soran ve "Sayısal zekası var ama depremden dolayı biraz geriledi." cevabını alan Erdoğan, "Tövbe, tövbe, gerilemez. Yağmur gümbür gümbür yağıyor." diye konuştu.

Not ortalamasını sorduğu Yağmur'dan 98 yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha ne olacak annesi." dedi.

Yağmur'un annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenlik yaptığını söylemesi ve sevgilerini iletmesi üzerine Erdoğan, teşekkür etti.
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