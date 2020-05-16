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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

1915 Çanakkale Köprüsü hakkında sosyal medya hesabından hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:56:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" ifadelerini kullandı.

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