Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
1915 Çanakkale Köprüsü hakkında sosyal medya hesabından hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" ifadelerini kullandı.