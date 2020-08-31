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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

Times Of Israel adlı gazetede yayınlanan sözde makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi taktirde sonunun Kaddafi, Mübarek ve Abidin Bin Ali gibi devrik liderler gibi olacağı tehdidinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

İsrail'de yayınlanan Times Of Israel Gazetesi Türkiye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı.

Ortadoğu ve Afganistan-Pakistan, pek çok asılsız iddiada Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözde makaleden birinin kaleme aldığı uzman Manisha Rai olduğunu iddia ediyor. Yazıda, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra kaldırılan "halifeliği yeniden kurmaya" çalıştığı ve bunun için "bazı adımlar attığı" iddia edildi.

Gazetenin blogunda yayınlanan bir makalede, Türkiye'nin PKK terör örgütü ve uzatılması ve Suriye ile mücadelenin bir kısmı ile Irak'ın kuzeyindeki Birleşmiş Milletler (BM) operasyonunun bir kısmı, meşru Libya hükümetine gözünde destek Erdoğan'ın "hilafeti getirmek için atıldığı" adımlar atıldı.

Yazıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi takdirde Türkiye'nin içişlerine odaklanmalı "Libya lideri Muammer Kaddafi'nin sona ermesi, devrilen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zine El Abidine Ben Ali gibi olacağı" tehdidi verildi.

 

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