0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast mi düzenlendi?

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, 24 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapılacağını, bu suikastin Göktürk uydusu sayesinde fark edildiğini iddia etti.

03 Temmuz 2018 Salı 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast mi düzenlendi?

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, 24 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapılacağını, bu suikastin Göktürk uydusu sayesinde fark edildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi günü ölümden döndüğü ortaya çıktı. Gazeteci Ersin Ramaoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim devam ederken bomba yüklü minibüsle saat 15.07'de saldıracaklardı. Bombalı araç Göktürk uydusu tarafından son anda fark edildi. Sabah yazarı Ersin Ramoğlu yazısında, "Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler. Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti" diye yazdı. Ramaoğlu, suikaste parmağı olan ajanın yakalandığını o kişinin yüzüğündeki zehiri içerek intihar ettiğini de iddia etti.

BOSNA ZİYARETİNDE SUİKAST İDDİASI 

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balkanlar’da bir grup Türk asıllı kişi tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirmişti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:34
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Erdoğan suikast
  3. göktürk uydusu
  4. ersin ramoğlu erdoğan suikast

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Babel depremi!
    1. Beşiktaş'ta Babel depremi!
    2. İnce ve Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti
    3. MHP'den "erken yerel seçim" duyurusu!
    4. Almanya'daki sığınmacı anlaşması..
    5. İstanbul lise taban puanları 2018..
    6. Kahreden haber bu kez Kocaeli'den..
    7. İsveç İsviçre maçı sonucu ne oldu?
    8. İzmir’de jandarmadan zehir tacirlerine..
    9. Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle..
    10. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    11. Münbiçliler Mehmetçiği bekliyor
    12. Beşiktaş'ta Ryan Babel depremi!
    13. Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı
    14. Seçimlerin ardından Sudan'dan..
    15. Türk Kızılayı’na 1 milyon 288 bin kan..
    16. 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle..
    17. Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 kişi..
    18. CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal!..
    19. Sivas lise taban puanları yüzdelik..
    20. Arsenal'den Mesut'a büyük onur!
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları