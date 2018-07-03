Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast mi düzenlendi?

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, 24 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapılacağını, bu suikastin Göktürk uydusu sayesinde fark edildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi günü ölümden döndüğü ortaya çıktı. Gazeteci Ersin Ramaoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim devam ederken bomba yüklü minibüsle saat 15.07'de saldıracaklardı. Bombalı araç Göktürk uydusu tarafından son anda fark edildi. Sabah yazarı Ersin Ramoğlu yazısında, "Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler. Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti" diye yazdı. Ramaoğlu, suikaste parmağı olan ajanın yakalandığını o kişinin yüzüğündeki zehiri içerek intihar ettiğini de iddia etti.

BOSNA ZİYARETİNDE SUİKAST İDDİASI

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balkanlar’da bir grup Türk asıllı kişi tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirmişti.