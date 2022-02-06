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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'geçmiş olsun' telefonu
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'in koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve yakın zamanda iki liderin bir araya geleceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünya liderlerinden geçmiş olsun dilekleri gelmeye devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki lider yakın zamanda bir araya gelecek

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçmiş dilekleri için Erdoğan’ın Herzog’a teşekkür ettiği ve liderlerin yakın zamanda bir araya gelme ihtimalini ele aldıkları aktarıldı.

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