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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Favori diziniz hangisi?' diye sordular
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Favori diziniz hangisi?' diye sordular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'deki "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Favori diziniz hangisi?" diye soru soruldu. İşte Erdoğan'ın cevabı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 22:49:00 -

Bilecik'te gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Favori diziniz hangisi?" sorusuna "Diriliş Ertuğrul'dan sonra malum Barbaros gündemde. Barbaros da ilgi odağı haline geldi. Bir de Gönül Dağı var" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'in Vezirhan beldesinde düzenlenen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi. Pelin Çift'in moderatörlüğünde gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, favori dizisini açıkladı.

"Anlaşma yapma yoluna gidenler"

Yeni mezun olarak üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci, Erdoğan'ın Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründe geldiği noktayı birçok kez anlattığına işaret ederek, "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

Sunucu Pelin Çift'in, "Diriliş Ertuğrul'u izliyordunuz evvelden." sözü üzerine Erdoğan, "Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Şu anda Barbaros gündemde. Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Körfez'de, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor. Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var." şeklinde konuştu.

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