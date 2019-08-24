Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Belediye Başkanlığını ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye başkanlığında geçti. Erdoğan, belediyeye gelişinde Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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