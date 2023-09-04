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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-04 21:17:00 - 2023-09-04 21:57:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda geri döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine gittiği Rusya'nın Soçi şehrindeki çalışma ziyaretinin ardından "TUR" uçağıyla saat 19.10'da yurda döndü.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'ya geldi.

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