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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen ve 15 kişinin vefat ettiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:17:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen ve 15 kişinin vefat ettiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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