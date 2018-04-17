Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Emniyet içinde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, “Emniyetin içinde kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir” diyen Erdoğan, “Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin par olduğunu unutmuş değiliz. Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz." dedi.