Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılacak! Kuzey Marmara Otoyolu 7’nci kesimin inşası tamamlandı

Türkiye’nin, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, tüm çağdaş projeler gibi bunun da Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu. Türk insanının her şeyin en güzeline, en niteliklisine, en konforlusuna layık olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu çağdaş ve konforlu yolu kullanacak tüm vatandaşlarımıza ve uluslararası misafirlerimize şimdiden keyifli sürüşler, hayırlı yolculuklar dileriz. Ülkemizin yarınlarının tasarımında çok önemli bir yer tutan Kuzey Marmara Otoyolu’nu, yarın (bugün) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız. Dünyanın en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden olan İstanbul ve çevresinin trafik yükünü üstlenen ve ulaşıma yeni bir soluk getiren Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Otoyol Ringi’nin tamamlanması açısından da çok önemlidir. Ulusal ve bölgesel boyutta stratejik ve öngörülü bir planlamayla oluşturduğumuz ulaştırma ekosistemimiz, her geçen gün küresel lojistik ağlar üzerinde iddiasını büyüten ülkemizin, bütünsel kalkınmasına hizmet edecektir.”