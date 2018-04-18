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Cumhurbaşkanı Erdoğan, takip etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran 2018'de erken seçime gideceğini açıkladıktan dakikalar sonra Twitter adresinde de yeni bir adım attı. Erdoğan, kişisel hesabından AK Parti'nin kurumsal Twitter adresini takip etmeye başladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takip etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin erken seçim tarihini açıkladıktan kısa bir sonra kişisel Twitter adresinden AK Parti'nin kurumsal Twiiter adresini takip etmeye başladı.

Sosyal medyada dikkati çeken bu takibin ardından çok sayıda kullanıcı hem Erdoğan'ın hem AK Parti'nin hesabını takibe aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12,8 milyon takipçisi varken, AK Parti'nin kurumsal Twitter adresinde ise 1,44 milyon takipçisi bulunuyor.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sadece Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesapları ile eşi Emine Erdoğan'ın Twitter hesabını takip ediyordu.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:50
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Twitter
  4. AK Parti

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