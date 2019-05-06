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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:22
  1. doğa

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