Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda Ankara’ya 120 katrilyon liralık yatırım yaptık" IHAAW153417-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda Ankara’ya 120 katrilyon liralık yatırım yaptık"23.

IHAAW153417-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 yılda Ankara’ya 120 katrilyon liralık yatırım yaptık"23.03.2019 15:34:17TSINNNN

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