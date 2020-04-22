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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

2020-04-22 19:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
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