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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizespor’u kutladı
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizespor’u kutladı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 22:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizespor’u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor’un Süper Lig’e çıkışını kutladı.

1. Lig’in 38. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşıladığı Altınordu ile 0-0 berabere kalmasının ardından Süper Lig’e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’da sosyal medya hesabından baba ocağı Rize’nin takımı olan Rizespor’un Süper Lig’e çıkışını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor’u, taraftarını ve tüm Rizespor camiasını tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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