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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar için kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hattına sevkiyat gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 08:58:00 - 2021-02-05 09:06:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti

Geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ikinci Kandil yapma çabası içine girdiği Sincar için "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını vermişti. 

Sınır hattında askeri hareketlilik

Erdoğan'ın olası askeri operasyon mesajının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ardından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri operasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri operasyon mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri operasyon mesajı

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