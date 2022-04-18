Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onurlu geri dönüşleri için...

Büyükelçilerle iftar buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti genel merkezindeki ‘’Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı’’nda konuştu.

AK Parti tarafından geleneksel hale getirilen 'Büyükelçiler İftarı', bu sene de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programına birçok ülkenin temsilcisinin yanı sıra Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Görüşmeler sayesinde taraflar somut sonuçlar elde etti. Sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. taraflar arasında çevrimiçi görüşmeler devam ediyor. Her iki tarafın da güven duyduğu ülke olarak biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Temas halinde olduğumuz pek çok lider de bunu ifade ediyor. Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki lideri Türkiye'de buluşturma arzumu her fırsatta söylüyorum. Bu savaşın bir kazananı olmayacağını iletiyorum. Ekonomik maliyetlerde artıyor. Savaşın etkisiyle özellikle Balkanlarda etnik ve kültürel fay hatları yeniden hareketleniyor. İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra da kalıcı barışın gerçekleşmesi çok önemli. Diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm bulunabileceğini gönülden inanıyorum. İstanbul'daki görüşmelerden herkesin mutmain olabileceği sonuçlar alabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

"Mazlumlara sahip çıkıyoruz"

Birliğin bazı üye ülkelerin kısıt çıkarlarına teslim olmadan anlamlı adımlar atmasını bekliyorum. Ukrayna krizi devam ederken, diğer insani dramları göz ardı edemeyiz. Milyonlarca masum insan bir Ramazan ayını daha buruk geçiriyor. Tedbir alınmadığı için ölen her bir masumla birlikte insanlıkta ölüyor. Türkiye 3,5 milyon Suriyeli olmak üzere 5 milyon kişiye geçici ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Güney sınırımızın hemen ötesinde rejimin bombaları altında hayata tutunmaya çalışan mazlumlara da sahip çıkıyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

"Terörün her türlüsüyle..."

PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere kaynağı neresi olursa olsun terörün tüm çeşitleriyle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Terör örgütlerine özellikle finans temin eden kaynakların kesilmesi konusunda tüm dostlarımızın desteğini bekliyoruz.

"Saldırıları lanetlediğimizi dile getirdik"

Mescid-i Aksa'da olanları görüyoruz ve bunu yaşamak asla istemiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile de Türkiye ziyaretinde konuşmuştuk. Temenni ederim ki bir daha hiç yaşamayız. Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz.

İlk kıblemiz Kudüs konusunda hassasiyetimiz tüm dünyanın malumudur. Dün Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüm. Saldırıları lanetlediğimizi dile getirdik.