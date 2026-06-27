Villa başına haraç, meclis üyelerine zarfla ‘kara para’ maaş! CHP’li şile Belediyesi’nde milyonluk soygun!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının perde arkası aralandı. "Etkin pişmanlık" yasasından faydalanmak isteyen Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı'nın savcılık ifadeleri, belediyeyi adeta bir "haraç merkezine" çeviren akıl almaz çarkı en ince ayrıntısına kadar gözler önüne serdi. Villa başına haraç, meclis üyelerine zarfla ‘kara para’ maaş

CHP'Lİ ŞİLE BELEDİYESİ'NDE MİLYONLUK SOYGUN!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının perde arkası aralandı. "Etkin pişmanlık" yasasından faydalanmak isteyen Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı'nın savcılık ifadeleri, belediyeyi adeta bir "haraç merkezine" çeviren akıl almaz çarkı en ince ayrıntısına kadar gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu’nun kurmayı Murat Ongun'un ekibinden Şile'ye gönderilen isimlerin kurduğu sistemle; konser ihalelerinden milyonlar kotarıldığı, 19 villalık projelere imar izni için şantaj yapıldığı, otel ruhsatları ve reklam panoları için tarifeler belirlendiği ortaya çıktı. Toplanan milyonlarca liralık kara paraların ise belediye meclis üyelerine "maaş" adı altında dağıtıldığı, başkanın makam aracına harcandığı ve yandaşlara lüks otomobil almak için kullanıldığı öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü dosyaya giren ifade tutanakları, Şile'de patlak veren skandalın sanılandan çok daha büyük ve sistematik olduğunu ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "tam yetkili" kıldığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Koordinatör Furkan Yapıcı'nın itirafları, CHP'li belediyedeki kokuşmuşluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İBB KADROSUNDAN RÜŞVET İMPARATORLUĞUNA

İtirafçı Furkan Yapıcı'nın ifadesine göre, seçim sonrası İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Şile'ye gönderilen Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkanı tarafından adeta "Gölge Başkan" ilan edildi. Sistemin diğer kilit ismi ise İBB kurmayı Murat Ongun tarafından Şile'ye gönderildiğini her fırsatta dile getiren Ferhat Domurcuk'tu. Bu ikilinin, belediyedeki tüm ihaleleri ve para akışını kontrol altına aldığı öne sürüldü.

İfadeye göre, belediyenin çiçek ihalesi doğrudan Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın %30 gizli ortağı olduğu Ümraniye'deki bir şirkete verildi. İBB'den geldiğini söyleyen Ferhat Domurcuk ise ihalesiz şekilde 7 milyon liralık baskı işini bir firmaya vererek, evrakı imzalamak istemeyen Kültür Müdürü Elif'in odasını bastı.

Belediyeye adeta çöküldüğünü gösteren ifadelerde, şebekenin maden firmalarından "sponsorluk" adı altında milyonlar topladığı, Şile Beton'dan 1.500.000 TL, Soft Şile'den iskân için 500.000 TL, Tranquila Oteli'nin çalışma ruhsatı için 500.000 TL ve Ramada Otel'in reklam panosu için 750.000 TL haraç alındığı kalem kalem anlatıldı.

ŞİLE BEZİ FESTİVALİ DEĞİL, VURGUN FESTİVALİ

Rüşvet çarkının en organize ayaklarından birinin 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nde yaşandığı belirtildi. İfadelere göre; konser ihalesi daha yapılmadan "Koşan Adam" firmasının sahibiyle Kartal'daki ofisinde gizli bir toplantı yapılırken, Başkan Kabadayı'nın şahsen Sıla'yı, ağabeyinin Melek Mosso'yu, Kaçmaz'ın ise Erdal Erzincan'ı istediği liste üzerinden anlaşıldı. Kağıt üzerinde ise başka firmalar teklif vermiş gibi gösterilerek kılıfına uydurulan ihale karşılığında firmadan tam 4.000.000 TL nakit para ile 3 adet iPhone 15 Pro Max cep telefonu istendiği ifade edildi.

Furkan Yapıcı'nın itirafına göre, Başkan Özgür Kabadayı rüşvetin miktarını 3 milyon TL olarak biliyordu. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ve Ferhat Domurcuk, firmadan 4 milyon TL kopartarak aradaki 1 milyon TL'yi başkandan gizli şekilde kendi aralarında (500'er bin TL) paylaştı. Paralar, hak edişler ödendikçe poşetler içinde teslim alındı.

19 VİLLAYA İMAR ŞANTAJI VE DİNLEME KORKUSUYLA "SAĞIR ODA" MİZANSENİ

Dosyadaki en çarpıcı itiraflardan biri de Kakşa ailesine ait 19 villalık inşaat projesinde patlak verdi. İmar işlerini kasten kilitleyen şebekenin, projeye ruhsat verilmesi karşılığında iş insanlarından 3.000.000 TL nakit ve 2 adet iPhone 16 Pro Max talep ettiği, "Parayı verdiniz verdiniz, yoksa Şile'de bir daha iş yapamazsınız" tehdidiyle koparılan 3 milyon lira, Çekmeköy'de bir kafenin önünde teslim alındığı belirtildi.

İfadelere göre, iş adamlarının sorunları çözülmeyip paralarını geri istemeleri üzerine ise Başkan Kabadayı'nın makamına çıktığı, ve başkanın ortam dinlemesine takılmamak için "Ne kadar verdiniz?" sorusunu sesli sormayıp kağıda yazarak sorduğu ve iş insanının eliyle "3" işareti yaparak 3 milyonluk yaptığı anlatıldı.

MECLİS ÜYELERİNE ZARFLA "KARA PARA", ÇOCUKLUK ARKADAŞINA 600 BİN TL!

Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın itiraflarına göre; Başkan Kabadayı'nın talimatıyla 7 belediye meclis üyesine iki ay boyunca rüşvet havuzundan zarf içerisinde "maaş" dağıtıldı. İmar danışmanı Durmuş Gümüş ile birlikte 10 bin dolar elden para alındığı, Serbülent Danış isimli şahıstan gelen 1 milyon liralık rüşvet zarfı açıldığında, Başkan'ın 100 bin lirasını cebine koyarak makam aracının masrafları için ayırdığı tutanaklara yansıdı.

Skandallar bununla da bitmedi. Mercan Köşk isimli belediye iştirakinin başına getirilen Başkan'ın çocukluk arkadaşı Çağlar Ersoy'a, eşine araba alması için elden tam 600.000 TL kara para verildiği, spor akademisi koordinatörü olan meclis üyesine "boşanma masrafları" için zarfla nakit yollandığı belirlendi.

Ekrem İmamoğlu’nun kurmayı Murat Ongun'un ekibinden Şile'ye gönderilen isimlerin kurduğu sistemle; konser ihalelerinden milyonlar kotarıldığı, 19 villalık projelere imar izni için şantaj yapıldığı, otel ruhsatları ve reklam panoları için tarifeler belirlendiği ortaya çıktı. Toplanan milyonlarca liralık kara paraların ise belediye meclis üyelerine "maaş" adı altında dağıtıldığı, başkanın makam aracına harcandığı ve yandaşlara lüks otomobil almak için kullanıldığı öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü dosyaya giren ifade tutanakları, Şile'de patlak veren skandalın sanılandan çok daha büyük ve sistematik olduğunu ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "tam yetkili" kıldığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Koordinatör Furkan Yapıcı'nın itirafları, CHP'li belediyedeki kokuşmuşluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İBB KADROSUNDAN RÜŞVET İMPARATORLUĞUNA

İtirafçı Furkan Yapıcı'nın ifadesine göre, seçim sonrası İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Şile'ye gönderilen Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkanı tarafından adeta "Gölge Başkan" ilan edildi. Sistemin diğer kilit ismi ise İBB kurmayı Murat Ongun tarafından Şile'ye gönderildiğini her fırsatta dile getiren Ferhat Domurcuk'tu. Bu ikilinin, belediyedeki tüm ihaleleri ve para akışını kontrol altına aldığı öne sürüldü.

İfadeye göre, belediyenin çiçek ihalesi doğrudan Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın %30 gizli ortağı olduğu Ümraniye'deki bir şirkete verildi. İBB'den geldiğini söyleyen Ferhat Domurcuk ise ihalesiz şekilde 7 milyon liralık baskı işini bir firmaya vererek, evrakı imzalamak istemeyen Kültür Müdürü Elif'in odasını bastı.

Belediyeye adeta çöküldüğünü gösteren ifadelerde, şebekenin maden firmalarından "sponsorluk" adı altında milyonlar topladığı, Şile Beton'dan 1.500.000 TL, Soft Şile'den iskân için 500.000 TL, Tranquila Oteli'nin çalışma ruhsatı için 500.000 TL ve Ramada Otel'in reklam panosu için 750.000 TL haraç alındığı kalem kalem anlatıldı.

ŞİLE BEZİ FESTİVALİ DEĞİL, VURGUN FESTİVALİ

Rüşvet çarkının en organize ayaklarından birinin 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nde yaşandığı belirtildi. İfadelere göre; konser ihalesi daha yapılmadan "Koşan Adam" firmasının sahibiyle Kartal'daki ofisinde gizli bir toplantı yapılırken, Başkan Kabadayı'nın şahsen Sıla'yı, ağabeyinin Melek Mosso'yu, Kaçmaz'ın ise Erdal Erzincan'ı istediği liste üzerinden anlaşıldı. Kağıt üzerinde ise başka firmalar teklif vermiş gibi gösterilerek kılıfına uydurulan ihale karşılığında firmadan tam 4.000.000 TL nakit para ile 3 adet iPhone 15 Pro Max cep telefonu istendiği ifade edildi.

Furkan Yapıcı'nın itirafına göre, Başkan Özgür Kabadayı rüşvetin miktarını 3 milyon TL olarak biliyordu. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ve Ferhat Domurcuk, firmadan 4 milyon TL kopartarak aradaki 1 milyon TL'yi başkandan gizli şekilde kendi aralarında (500'er bin TL) paylaştı. Paralar, hak edişler ödendikçe poşetler içinde teslim alındı.

19 VİLLAYA İMAR ŞANTAJI VE DİNLEME KORKUSUYLA "SAĞIR ODA" MİZANSENİ

Dosyadaki en çarpıcı itiraflardan biri de Kakşa ailesine ait 19 villalık inşaat projesinde patlak verdi. İmar işlerini kasten kilitleyen şebekenin, projeye ruhsat verilmesi karşılığında iş insanlarından 3.000.000 TL nakit ve 2 adet iPhone 16 Pro Max talep ettiği, "Parayı verdiniz verdiniz, yoksa Şile'de bir daha iş yapamazsınız" tehdidiyle koparılan 3 milyon lira, Çekmeköy'de bir kafenin önünde teslim alındığı belirtildi.

İfadelere göre, iş adamlarının sorunları çözülmeyip paralarını geri istemeleri üzerine ise Başkan Kabadayı'nın makamına çıktığı, ve başkanın ortam dinlemesine takılmamak için "Ne kadar verdiniz?" sorusunu sesli sormayıp kağıda yazarak sorduğu ve iş insanının eliyle "3" işareti yaparak 3 milyonluk yaptığı anlatıldı.

MECLİS ÜYELERİNE ZARFLA "KARA PARA", ÇOCUKLUK ARKADAŞINA 600 BİN TL!

Özel Kalem Oğuz Kaçmaz'ın itiraflarına göre; Başkan Kabadayı'nın talimatıyla 7 belediye meclis üyesine iki ay boyunca rüşvet havuzundan zarf içerisinde "maaş" dağıtıldı. İmar danışmanı Durmuş Gümüş ile birlikte 10 bin dolar elden para alındığı, Serbülent Danış isimli şahıstan gelen 1 milyon liralık rüşvet zarfı açıldığında, Başkan'ın 100 bin lirasını cebine koyarak makam aracının masrafları için ayırdığı tutanaklara yansıdı.

Skandallar bununla da bitmedi. Mercan Köşk isimli belediye iştirakinin başına getirilen Başkan'ın çocukluk arkadaşı Çağlar Ersoy'a, eşine araba alması için elden tam 600.000 TL kara para verildiği, spor akademisi koordinatörü olan meclis üyesine "boşanma masrafları" için zarfla nakit yollandığı belirlendi.