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Karne gününde kahreden olay: Bıçaklanarak öldürüldü

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Karne gününde kahreden olay: Bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te karne gününde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Karne dağıtımı sonrası çıkan kavgada ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti.

#1
Foto - Karne gününde kahreden olay: Bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep’te dün öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı.

#2
Foto - Karne gününde kahreden olay: Bıçaklanarak öldürüldü

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. tarafından göğsünden bıçaklanan 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan ağır yaralandı.

#3
Foto - Karne gününde kahreden olay: Bıçaklanarak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gönülalan, ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çağlar Gönülalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

#4
Foto - Karne gününde kahreden olay: Bıçaklanarak öldürüldü

Çağlar Gönülalan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Başçeşme Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Halil A. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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