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Dünya Esfele Safilin kana doymuyor: İblis Gazze'de yine masumları vurdu!
Dünya

Esfele Safilin kana doymuyor: İblis Gazze'de yine masumları vurdu!

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Esfele Safilin kana doymuyor: İblis Gazze'de yine masumları vurdu!

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin ise enkazda cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin ise enkazda cansız bedenine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 51’e yükseldi.
İsrail, asteşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 38’e, yaralı sayısı 3 bin 329’a yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yanatoplam can kaybı ise 73 bin 51’e, yaralı sayısı 173 bin 437’ye ulaştı.

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