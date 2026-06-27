Evine taşınmaya hazırlanıyordu! Tıp öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
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Zonguldak Kozlu'da ev tutup yurttan ayrılmaya hazırlanan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, özel yurttaki odasında ölü bulundu.
Zonguldak’ta yurttan ayrılıp yeni evine taşınmaya hazırlanan tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’den acı haber geldi. Güney Mahallesi Dere Sokak'ta özel bir yurtta kalan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'den (20) haber alınamaması üzerine arkadaşları odasına girdi.
Demirelöz'ün hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Demirelöz'ün arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Öte yandan, Demirelöz'ün ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.
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