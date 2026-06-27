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Sağlık CHP’li belediyenin toplamadığı çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı
Sağlık

CHP’li belediyenin toplamadığı çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı

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Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki bir çöplükte yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki otluk ve makilik alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi yönlendirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'li belediyenin toplamadığı çöplükte yangın çıktı. Şİddetli rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki bir çöplük alanda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle hızla büyüyen alevler, çevredeki otluk ve makilik alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek amacıyla havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor.

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Yorumlar

Ahmet

Çeşme'de çıkan çöp yakanı Allah korusun, rüzgarla hızla büyüyüp makilik alanını yakmış. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçmiş, uçaklar ve helikopterler havadan müdahale ediyorlar. Bu olayda devletin yetkililerinin hızlı müdahalesi gözükürken, tekrar eden yangınların önüne geçmek için de daha önceden alınması gereken tedbirlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Allah korusun diye umarım yangını kontrol altına alırlar ve hasar en aza indirilir.
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