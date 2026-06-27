Katillerle imzalar atıldı Anlaşma tamam ama güvenen kim!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçiler düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında kalıcı barış ve güvenlik için çerçeve anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, taraflar arasındaki önceki ateşkes anlaşmalarının ihlallerine rağmen yeni bir sürecin başladığına dikkat çekerek, “Bugün, ABD'nin ara buluculuğu ve desteğiyle, Lübnan ve İsrail hükümetleri arasında kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçevenin yürürlüğe girmeye başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Anlaşma, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh tarafından imzalandı. Lübnan Büyükelçisi Hamadeh, çerçeve anlaşmasını Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme ve düşmanlıkları kesin olarak sona erdirme yolunda 'ilk adım' olarak nitelendirdi. İsrail Büyükelçisi Leiter ise anlaşmanın şartlarına dikkat çekerek, “Bu üçlü çerçeve anlaşmasında İran dışarıda. Hizbullah dışarıda. İsrail ile Lübnan arasındaki barış yolu ise içeride” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ve anlaşma metnine göre, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet dışı silahlı grupları silahsızlandırması ve bu gruplara ait altyapıları ortadan kaldırmasının ardından, İsrail ordusu Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilecek. Lübnan ordusu, ilk etapta belirlenen iki pilot bölgede tam güvenlik sorumluluğunu üstlenecek ve bu bölgelerde devlet dışı aktörler tamamen dışlanacak.

Çerçeve anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte, iki ülkenin kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşması taslağı hazırlamak üzere derhal çalışma grupları kuracağı ve uluslararası platformlarda birbirlerine yönelik düşmanca eylemleri durdurmayı taahhüt ettiği belirtildi.