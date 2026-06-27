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Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. "Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz" diyen Ömer Çelik, mutlak butlan sonrası CHP içindeki karışıklıkla ilgili de "CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sapanca'daki İstişare Toplantısı Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz.

Kutuplaşma üretenlerle mücadele ettik. CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu var.

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Yorumlar

Mehmet

Ömer Çelik Bey'in Sapanca'daki İstişare Toplantısı Kampı'ndaki açıklamaları, milletimizin bekası ve vatanın geleceği için hepimizi endişelendiren konuları ele almakta ve çözüm bulmaya çalışmakta. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti olarak, ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etme konusunda kararlıyız. Ömer Çelik Bey'in bu toplanmada yaptığı değerlendirmelerin milletimizle paylaşılması, partimizin şeffaflığı ve halkına olan saygısını bir kez daha gösteriyor. Allah ülkemizi korusun, devletimizi ayakta tutsun ve bu zor zamanlarda bize hak yolunda yürümek için hidayetini versin.
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