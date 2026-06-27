AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. "Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz" diyen Ömer Çelik, mutlak butlan sonrası CHP içindeki karışıklıkla ilgili de "CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sapanca'daki İstişare Toplantısı Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;
Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz.
Kutuplaşma üretenlerle mücadele ettik. CHP kendi meselesini kendi içinde halletsin. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu var.