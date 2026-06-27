Bitik CHP okeye dönüyor! Hortumcu Mahmut konuştu kimse iplemedi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, memleketi Şanlıurfa’da aklınca şov yapmak ve vatandaşlara nutuk atmak için girdiği kıraathanede adeta hüsrana uğradı.

Şanlıurfa’da bir kıraathaneye giren CHP'li Mahmut Tanal aklınca şov yapacakken kimse tarafından umursanmadı. Tanal bir de bunu hesabından paylaştı.

Halktan ve Anadolu insanının gerçek gündeminden kopuk sol zihniyetin sahadaki acınası karşılığını gözler önüne seren bu görüntüler, CHP'li vekilin kendi seçim bölgesinde bile nasıl yalnızlaştığını ve ciddiye alınmadığını açıkça kanıtladı.

Halktan ve Anadolu insanının gerçek gündeminden kopuk sol zihniyetin sahadaki acınası karşılığını gözler önüne seren bu görüntüler, CHP'li vekilin kendi seçim bölgesinde bile nasıl yalnızlaştığını ve ciddiye alınmadığını açıkça kanıtladı.