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Eğitim Sosyal medyada büyük beğeni topladı! Mezuniyet töreninde muhteşem konuşma
Eğitim

Sosyal medyada büyük beğeni topladı! Mezuniyet töreninde muhteşem konuşma

Yeniakit Publisher
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2026 mezuniyet töreninde yapılan bir konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Eğitim kurumları 2025-26 sezonunu tamamladı. Lisans öğrencileri de dönem sonunda mezuniyet kutlamaları düzenledi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezuniyet töreninde bazı öğrenciler sahneye gelerek konuşma gerçekleştirdi. Onlardan biri sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

Euzu besmele ile konuşmasına başlayan öğrenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ım. Geçmişi Fatih Sultan Mehmet'e kadar uzanan köklü kurumumuzdan bugüne kadar aramızdan ayrılıp ebedi aleme eden mensuplarımıza, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde haksızlık ve zulüm görerek hayata gözlerini yummuş tüm insanlığa, senden rahmet ve mağfiret diliyorum.

 

Ya Rabbi yüz yıllık kutlu çatımız altında, bugün mezuniyet sevinci yaşayan genç kardeşlerimizin ömürlerinin bereketli, geleceklerinin aydınlık olmasını, onları yetiştiren, her zaman yanlarında olan ailelerimizin, evlatlarının başarılarıyla hep iftihar etmelerini senden niyaz ediyoruz.

Allah'ım mezunlarımızın her birinin edindikleri bilgiyle, tecrübeyle ve irfanla ailesine, milletine ve insanlığa hayır getirecek güzel bulunmalarını arzuluyoruz. Nasip eyle ya Rabbi.

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Yorumlar

Ahmet

Mezuniyet törenlerinde öğrencilerden birinin Euzu Besmele ile konuşması ve geçmişten günümüze ulaşan İslam değerlerinin vurgulanması beni çok duygulandırdı. Allah'tan rahmet istemek, milletimize, ülkemize, dünyanın her yerinde zulme uğrayan insanlara ve Filistinlilere dua etmek bizim müslüman olarak yapmamız gereken en önemli şeylerdendir. Bu öğrencinin yaptığı konuşma, onun İslam değerlerini benimsediğini gösteriyor ve bana büyük bir umut veriyor. İnsanlığın aydınlığı için şeriata bağlı kalmalıyız.

Vatandaş

Helal olsun,seni yetiştiren ana babaya, Allah razı olsun,senden annneden babandan ve emeği geçenlerden.
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