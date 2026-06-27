Sosyal medyada büyük beğeni topladı! Mezuniyet töreninde muhteşem konuşma

Eğitim kurumları 2025-26 sezonunu tamamladı. Lisans öğrencileri de dönem sonunda mezuniyet kutlamaları düzenledi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezuniyet töreninde bazı öğrenciler sahneye gelerek konuşma gerçekleştirdi. Onlardan biri sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

Euzu besmele ile konuşmasına başlayan öğrenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Allah'ım. Geçmişi Fatih Sultan Mehmet'e kadar uzanan köklü kurumumuzdan bugüne kadar aramızdan ayrılıp ebedi aleme eden mensuplarımıza, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde haksızlık ve zulüm görerek hayata gözlerini yummuş tüm insanlığa, senden rahmet ve mağfiret diliyorum.

Ya Rabbi yüz yıllık kutlu çatımız altında, bugün mezuniyet sevinci yaşayan genç kardeşlerimizin ömürlerinin bereketli, geleceklerinin aydınlık olmasını, onları yetiştiren, her zaman yanlarında olan ailelerimizin, evlatlarının başarılarıyla hep iftihar etmelerini senden niyaz ediyoruz.

Allah'ım mezunlarımızın her birinin edindikleri bilgiyle, tecrübeyle ve irfanla ailesine, milletine ve insanlığa hayır getirecek güzel bulunmalarını arzuluyoruz. Nasip eyle ya Rabbi.”