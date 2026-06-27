Maraş’ta onlarca dönüm tarım arazisi küle döndü! Elektrik dağıtım şirketinin iki yıllık umursamazlığı koca bir köyü yaktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Beşen Mahallesi’nde meydana gelen feci olayda, binbir emekle ekilen onlarca dönüm tarım arazisi alev alev yanarak adeta küle döndü. Bölgedeki tarım arazisinde aniden parlayan yangına, bölgenin elektrik dağıtımını üstlenen AKEDAŞ’a ait bir direkten kopan elektrik kablosunun neden olduğu ileri sürüldü.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Beşen Mahallesi’nde onlarca dönüm tarım arazisi alevlere teslim oldu. Yangına AKEDAŞ’a ait direkten kopan elektrik kablosunun neden olduğu ileri sürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Beşen Mahallesi’ndeki tarım arazisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan çok sayıda aracın müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Onlarca dönüm ekili alan ise yangında zarar gördü.
Mahalle sakinlerinden Ali Koyuncu, yangına neden olan eletrik direğinde uzun süredir arıza bulunduğunu, yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini söyledi. Koyuncu, yaklaşık iki yıldır söz konusu direkteki arızanın giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi AKEDAŞ’a başvuruda bulunduklarını dile getirdi.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Öte yandan, yangında ihmali olduğu düşünülen AKEDAŞ firmasından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.