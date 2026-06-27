Merakla bekleniyordu! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı
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Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında PFDK’dan 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın itiraz dosyasında incelemenin devamına karar verdi.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın 12 aylık hak mahrumiyeti cezasına yaptığı itirazla ilgili açıklama geldi.
Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş için yapılan itirazda incelemenin devam ettiğini açıkladı.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verildi" denildi.