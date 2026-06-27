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Gündem AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek
Gündem

AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek

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AK Parti'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, tarihi bir sürprize sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada, partinin hafızalara kazınan "Dombra" eserinden sonra büyük ses getirmesi beklenen yeni şarkısı "Efsane Büyük Başkan" ilk kez katılımcılara dinletildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından titizlikle hazırlanan eser, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce partinin yeni şarkısı ilk kez katılımcılara dinletildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı katılımcılara dinletildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

  • "Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla
  • Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra
  • Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette
  • Partisi her zaman milletinin emrinde
  • Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti
  • Çeyrek asırlık destan
  • Tarih yazıldı baştan
  • 'Efsane Büyük Başkan'
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik
  • Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik
  • Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette
  • Partisi her zaman milletinin emrinde
  • Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti
  • Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan
  • Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"
  • Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

DOMBRA’DAN SONRAKİ EN İDDİALI YAPIM

Miting meydanlarında ve parti organizasyonlarında kitleleri harekete geçiren müzikal çalışmalara bir yenisini ekleyen AK Parti kurmayları, bu eserin de tıpkı "Dombra" gibi ikonik bir hale geleceğini öngörüyor. Şarkının özellikle dış politikadaki "sahada ve masada güçlü" vurgusu ile küresel kriz anlarında Türkiye'nin güvenli liman olma özelliğine dikkat çekmesi, önümüzdeki dönem siyasi stratejilerinin de ipuçlarını barındırıyor. Teşkilatların büyük beğenisini kazanan marş, bugünden itibaren partinin tüm resmi etkinliklerinde aktif olarak kullanılacak.

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