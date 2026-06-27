AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce partinin yeni şarkısı ilk kez katılımcılara dinletildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı katılımcılara dinletildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla

Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra

Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette

Partisi her zaman milletinin emrinde

Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti

Çeyrek asırlık destan

Tarih yazıldı baştan

'Efsane Büyük Başkan'

Recep Tayyip Erdoğan

Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik

Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik

Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette

Partisi her zaman milletinin emrinde

Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti

Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan

Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

DOMBRA’DAN SONRAKİ EN İDDİALI YAPIM

Miting meydanlarında ve parti organizasyonlarında kitleleri harekete geçiren müzikal çalışmalara bir yenisini ekleyen AK Parti kurmayları, bu eserin de tıpkı "Dombra" gibi ikonik bir hale geleceğini öngörüyor. Şarkının özellikle dış politikadaki "sahada ve masada güçlü" vurgusu ile küresel kriz anlarında Türkiye'nin güvenli liman olma özelliğine dikkat çekmesi, önümüzdeki dönem siyasi stratejilerinin de ipuçlarını barındırıyor. Teşkilatların büyük beğenisini kazanan marş, bugünden itibaren partinin tüm resmi etkinliklerinde aktif olarak kullanılacak.