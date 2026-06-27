Batı’da ne varsa Doğu’ya da o Terörö üssü Hakkari'den sağlık üssü Hakkari'ye

Sağlık Bakanlığı’nın 129. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkari’ye 15 uzman ve 11 pratisyen olmak üzere toplam 26 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 129. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente 15 uzman hekim ve 11 pratisyen hekim olmak üzere toplam 26 yeni hekim kadrosunun tahsis edildiğini duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Hakkari’de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulabilmesi amacıyla yeni hekim kadrolarının kente ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Hakkari’ye tahsis edilen 15 uzman hekim kadrosunun branş dağılımı ise şöyle açıklandı:

Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 3 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kalp ve damar cerrahisi uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 nöroloji uzmanı, 2 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, 1 tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, 1 üroloji uzmanı, öte yandan, kent genelindeki sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 11 pratisyen hekim kadrosunun da Hakkari’ye tahsis edildiği bildirildi.