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Cumhurbaşkanı Erdoğan onları özel olarak davet etti! 'Hala şoktayım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (69) ve Mahmut Yılmaz (70) çiftini arayarak Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları özel olarak davet etti! 'Hala şoktayım'

Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti. Giderken de "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermek için ayak yalın yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" diyen Yılmaz çifti, okulda asılı listeden kayıtlı oldukları sandıkları bularak oyunu kullandı.

Basında geniş yer bulan Yılmaz çiftinin oy kullanmaya yalın ayak gittiğini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Mahmut Yılmaz'ı aradı. Erdoğan'ın kendisi ve eşini külliyeye davet ettiğini belirten Mahmut Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. 'Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da ayak yalın eşimle birlikte Ankara'ya kadar yürürüz."

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 13:23
  1. Ankara
  2. Gündem
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • nn54 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUN BÖYLE SADİK SAMİMİ MUMUN LERİÇOK ALTBİZLERİ DE AFFI MAĞFİRET EYLE ŞUURUNU SADAKATIMIZI .BİLİNCİMİZİ İDRAKİMİZİ ARTIRYARABAMİN
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR EYLEM..SAMİMİYET EYLEMİ...ANADOLUMUZUN 24 AYAR İNSANLARI....BİİZNİLLAH BU İNSANLARIN OYLARIDA BEREKETLİ OLUYOR BE KARDEŞİM..BİZDE KAYNAYIP GİDİYORUZ BU SAF İNSANLARIN ARASINDA...:)
  • Metin tekinMetin tekin10 dk önce
    Sayın Cumhurbaşkanım sizin şahsınıza teveccüh eden bu insanları karşılarken sizde yalın ayakla karşılayın onları ağırlarken el üstünde tutacaginizdan zaten şüphem yok
  • LeventLevent1 sa önce
    Hepsi show ne yani bizim oyumuzla onlarin oyu esit degil mi ki valla beni de davet etsin baskanimiz
  • Reisle güçlü TürkiyeReisle güçlü Türkiye35 dk önce
    Allah için birbirini sevmeyenler vatan aşkıyla yapmayanlar yapılan okadar hizmeti görmeyen nankör olanlar bunlarlada dalga geçer laiklik elden gidiyayla dalga geçtiklerigibi vatanını sevenler yalınayak başaçık çıkar yolaçıktığı yoldada davasını kazanıp öyle döner biiznillah
  • Ali HaydarAli Haydar2 sa önce
    YA HU BUNU HANGİ SAMİMİYET YAPTIRIR? İŞTE SEVMEK BU BE. RABBİM DEVLET ADAMLARIMIZIN HAYIRLI İŞLERİNDE YARDIMCISI OLSUN. Amiiin.Ecmaiyn.
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