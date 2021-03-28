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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen Milli Takım'ı tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen Milli Takım'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç’i yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, "İyi olmamak mümkün değil. Muhteşem bir galibiyet. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 00:28:00 - 2021-03-28 00:39:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç'i yenen Milli Takım'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç’i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takım'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

Erdoğan, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile konuştu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci müsabakasında İspanya’nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç’i 3-0’lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, soyunma odasına inerek ay-yıldızlıları tebrik etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

"Kolektif futbolun dersini verdik"

 

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyi olmamak mümkün değil. Muhteşem bir galibiyet. Çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Kolektif futbolun dersini verdik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Şenol Güneş ve milli oyuncu Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Letonya maçına davet etti.

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