Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti.
Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.
Kabulde, New York Times heyetini Köşe Yazıları Editörü Katie Kingsbury, Kıdemli Editör Laura Reston, Asya Editörü Adrienne Carter, Başyazılar Editörü Alex Kingsbury, Uluslararası Baskı Yardımcı Editörü Michael Slackman, Köşe Yazıları Yardımcı Editörü Patrick Healy, Uluslararası Baskı Editörü Rick Gladstone, Küresel ve Ulusal Güvenlik Konuları Editörü Yara Bayoumy, Uluslararası Haberler Birimi Yönetici Editörü Gregory Winter, Kıdemli Yapımcı ve Editör Nayeema Raza, Köşe Yazarı Michelle Goldberg, Yayın Kurulu Asistanı Emma Goldberg ve Yönetici Asistanı Kristen Cruzata temsil etti.