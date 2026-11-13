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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasında birçok alanlarındaki yeni anlaşmaların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 16.00'da başlayan kabul basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliği, savunma sanayii, ticaret, yatırım, yapay zeka ve teknoloji alanlarındaki yeni anlaşmaların ele alınması bekleniyor.

Liderlerin gündeminde, 21 Ekim'de Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nın da yer alması öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. toplantısı gerçekleştirilecek.

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