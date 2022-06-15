  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 07:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakarca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23