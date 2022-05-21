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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsveç Başbakanı: Açıkça destekliyoruz
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsveç Başbakanı: Açıkça destekliyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 22:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İsveç Başbakanı: Açıkça destekliyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.

Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Türkiyem

Lafla corpa bişmez yazilim sözleşme lazim hemde Düm nato üyeleriyle hebsi imza adarsan o zaman sizde girersiniz natoya
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